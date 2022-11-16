Эстонская гадалка Кристи Тиммер: никогда не называйте детей ангелами, если они живы!

«Неоднократно читала в СМИ заголовки, что на свет появился чудесный АНГЕЛ! Во-первых, не понимаю, зачем об этом вообще пишут в СМИ, но еще больше поражает, когда люди в соцсетях называют своих детей ангелочками. Господи, помоги!» – возмущается ведущая, пишет Minuaeg.com.

«АНГЕЛОЧКИ – это мертворожденные или умершие совсем маленькими дети. Если у кого-то на свет появился ангелочек, это означает только одно: в семье большое горе!» – добавляет Кристи Тиммер.

Тиммер умоляет журналистов это тоже как можно скорее усвоить. «Ангелы не принадлежат этому миру, они являются посредниками между миром мертвых и миром живых. "Посланники" – так про них говорили в старину», – продолжает Тиммер.