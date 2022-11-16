«Нам не хватало денег»: супермодель Наталья Водянова подтолкнула мать сдать родную сестру в приют

Водянова призналась Vogue, что недавно нашла младшую сестру по имени Дженна. Выяснилось, что Дженнифер Бернс — полное имя родственницы звезды — еще в 2000 году удочерила пара из Северной Каролины, США. Несколько лет назад она сделала ДНК-тест и спустя время с помощью специального сервиса узнала, что у нее есть сестра, которой оказалась Наталья Водянова.

В семье блондинки девочку звали Машей. Когда она родилась, ее отец отказался им помогать. Наталья, которой тогда было 18 лет, предложила отдать ее на удочерение, потому что не хотела ей такой же судьбы, как у нее и сестер.

Когда проблем с финансами стало меньше, Водянова пыталась найти сестру, но безуспешно, не помог даже частный детектив.