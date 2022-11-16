Известно, что у Натальи Водяновой есть две сестры — Оксана и Кристина. Но оказалось, что у нее есть еще одна. Супермодель раскрыла семейную тайну, пишет Starhit.
«Нам не хватало денег»: супермодель Наталья Водянова подтолкнула мать сдать родную сестру в приют
Водянова призналась Vogue, что недавно нашла младшую сестру по имени Дженна. Выяснилось, что Дженнифер Бернс — полное имя родственницы звезды — еще в 2000 году удочерила пара из Северной Каролины, США. Несколько лет назад она сделала ДНК-тест и спустя время с помощью специального сервиса узнала, что у нее есть сестра, которой оказалась Наталья Водянова.
В семье блондинки девочку звали Машей. Когда она родилась, ее отец отказался им помогать. Наталья, которой тогда было 18 лет, предложила отдать ее на удочерение, потому что не хотела ей такой же судьбы, как у нее и сестер.
Когда проблем с финансами стало меньше, Водянова пыталась найти сестру, но безуспешно, не помог даже частный детектив.
Наталья не раз отмечала, как тяжело им приходилось в то время. «У моей мамы было несколько несчастливых отношений, включая моего отца… Мы жили вчетвером (Наталья, ее мать и две сестры) в 20-метровой комнате без ничего. Мама очень, очень много и тяжело работала», — сетует она.