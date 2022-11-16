Борьба за жизнь: 5 звезд, которые страдают от неизлечимых заболеваний

Когда звезды выходят на красные дорожки, кажется, что в жизни этих блистательных персон не может быть проблем. Но в реальности знаменитости сталкиваются и с разбитым сердцем, и с ментальными проблемами, а некоторые из артистов страдают от неизлечимых заболеваний.

Sia

В 2019 году загадочная австралийская певица неожиданно призналась, что живет с постоянной болью. Sia страдает от синдрома Элерса — Данлоса, который выражается в дискомфорте в суставах, растяжимость кожи и долгое заживление ран. Преодолеть недуг артистка не может, но учится жить с ним и поддерживать тех, кто страдает от той же болезни.

Эпатажная звезда страдает от красной волчанки: это аутоиммунное заболевание, которое сопровождается воспалением соединительных тканей. Кроме того, певица постоянно сталкивается с повышением температуры, высыпаниями на лице и болью в мышцах. Артистка призналась, что научилась жить с болезнью, но надеется, что однажды ученые найдут способ полностью подавлять красную волчанку.

Ким Кардашьян

Дива признавалась, что с юности живет с выраженным псориазом. Чтобы бороться с покраснениями и шелушениями, Ким делала специальные инъекции, пользовалась кремами от псориаза, обращалась к специалистам традиционной и альтернативной медицины. Но ни один из способов не сработал: как только Кардашьян нарушает диету или нервничает, псориаз обостряется.