Более полугода Камила Валиева, ее команда, а также многочисленные фанаты ждали новостей в деле о допинге. Вердикт вынесен, пишет Starhit.
Камилу Валиеву отстраняют на 4 года за допинг и забирают ее золото Олимпиады
14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляционное заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) против РУСАДА и фигуристки Камилы Валиевой. Теперь начнется дело в отношении нее.
WADA требует от суда признать виновной 16-летнюю фигуристку из-за нарушения антидопинговых правил, а также дисквалифицировать ее на четыре года. В иске также указано, что необходимо аннулировать все ее результаты с 25 декабря 2021 года, а именно, медали чемпионата России, чемпионата Европы, а также командное золото Олимпиады.
Громкое дело с положительной допинг-пробой Валиевой расследовало РУСАДА. Решение должны были огласить еще в октябре, но тогда агентство сослалось на то, что не будет информировать об его итогах, так как как Валиевой только 16 лет.