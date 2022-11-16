Камилу Валиеву отстраняют на 4 года за допинг и забирают ее золото Олимпиады

14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляционное заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) против РУСАДА и фигуристки Камилы Валиевой. Теперь начнется дело в отношении нее.

WADA требует от суда признать виновной 16-летнюю фигуристку из-за нарушения антидопинговых правил, а также дисквалифицировать ее на четыре года. В иске также указано, что необходимо аннулировать все ее результаты с 25 декабря 2021 года, а именно, медали чемпионата России, чемпионата Европы, а также командное золото Олимпиады.