Саммит G-20 на Бали — семнадцатая встреча глав государств Группы двадцати, которая проходит с 15 по 16 ноября 2022 года в Индонезии, на острове Бали.
Посадили мангровые деревья в белых рубашках: на Бали прошел саммит G20, что надо знать
Посадили мангровые деревья в белых рубашках: на Бали прошел саммит G20, что надо знать
- Самое важное — страны одобрили итоговую декларацию, которую подписала даже Россия. В ней осуждается агрессия России против Украины, однако там сказано, что есть и «другие мнения по поводу этой ситуации». Это такой явный компромисс, на который пошли лидеры двадцатки.
- В итогом коммюнике есть ещё две очень важные вещи: это приверженность всех стран о недопустимости применения ядерного оружия и продлении зерновой сделки.
- Все лидеры G20 считают текущую ситуацию «беспрецедентным многосторонним кризисом».
- На саммите Зеленский предложил свой план достижения мира с Россией, в нем 10 пунктов, где главное – вывод российских войск из Украины и прекращение боевых действий.
- В конце участники саммита вместе посадили мангровые деревья, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата.