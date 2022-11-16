Более половины прогнозируемого прироста до 2050 года будет сосредоточено в 8 странах, сообщил Lifehacker.
КАЛЬКУЛЯТОР ⟩ Узнай, какой ты по счету человек на Земле: население достигло отметки 8 миллиардов
Пресс-служба ООН сообщила, что численность населения Земли превысила отметку 8 миллиардов человек. За последние 200 лет эта цифра выросла в восемь раз. Так, например, если в начале 1900-х на планете было всего 1,6 миллиарда человек, то к началу 2000-х уже 6 миллиардов, а в 2011 году — 7 миллиардов.
Сейчас население мира растёт самыми медленными темпами с 1950 года, упав менее чем на 1% в 2020 году. Последние прогнозы Организации Объединённых Наций предполагают, что планки в 8,5 миллиарда мы достигнем в 2030 году, 9,7 миллиарда — в 2050-м, а пика в 10,4 миллиарда человек — в 2080-х годах. После этого примерно до 2100 года население Земли не будет существенно меняться.
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Более половины прогнозируемого прироста населения до 2050 года будет сосредоточено в восьми странах: Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Танзании.
В большинстве стран Африки к югу от Сахары, а также в некоторых частях Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна доля населения в трудоспособном возрасте (от 25 до 64 лет) увеличивается благодаря недавнему снижению рождаемости.
Доля населения мира в возрасте 65 лет и старше вырастет с 10% в 2022 году до 16% в 2050 году. Ожидается, что к этому моменту число людей в возрасте 65 лет и старше во всём мире увеличится более чем в два раза, а число детей в возрасте до 5 лет будет примерно таким же, как число детей в возрасте до 12 лет.
Ожидаемая продолжительность жизни достигла 72,8 года в 2019 году, что почти на 9 лет больше, чем в 1990-м. Прогнозируется, что дальнейшее снижение смертности приведёт к тому, что средняя глобальная продолжительность жизни составит около 77,2 года в 2050 году.
«Дальнейшие действия правительств, направленные на снижение рождаемости, мало повлияют на темпы роста населения в период с сегодняшнего дня до середины века из-за юношеской возрастной структуры современного населения мира. Тем не менее кумулятивный эффект более низкой рождаемости, если он сохранится в течение нескольких десятилетий, может привести к более существенному замедлению глобального роста населения во второй половине века»,– сказал Джон Уилмот, директор отдела народонаселения Департамента экономики Организации Объединенных Наций