КАЛЬКУЛЯТОР ⟩ Узнай, какой ты по счету человек на Земле: население достигло отметки 8 миллиардов

Пресс-служба ООН сообщила, что численность населения Земли превысила отметку 8 миллиардов человек. За последние 200 лет эта цифра выросла в восемь раз. Так, например, если в начале 1900-х на планете было всего 1,6 миллиарда человек, то к началу 2000-х уже 6 миллиардов, а в 2011 году — 7 миллиардов.

Сейчас население мира растёт самыми медленными темпами с 1950 года, упав менее чем на 1% в 2020 году. Последние прогнозы Организации Объединённых Наций предполагают, что планки в 8,5 миллиарда мы достигнем в 2030 году, 9,7 миллиарда — в 2050-м, а пика в 10,4 миллиарда человек — в 2080-х годах. После этого примерно до 2100 года население Земли не будет существенно меняться.

Узнай, какой человек по счету ТЫ! Калькулятор для расчета - ЗДЕСЬ.

Более половины прогнозируемого прироста населения до 2050 года будет сосредоточено в восьми странах: Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Танзании.

В большинстве стран Африки к югу от Сахары, а также в некоторых частях Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна доля населения в трудоспособном возрасте (от 25 до 64 лет) увеличивается благодаря недавнему снижению рождаемости.