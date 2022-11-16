Юморист Максим Галкин в своем Instagram тоже поздравил свою супругу Аллу Пугачеву с годовщиной отношений.
«Люблю как и в первый год»: Галкин поделился в Instagram нежными чувствами к Пугачевой
«Люблю как и в первый год»: Галкин поделился в Instagram нежными чувствами к Пугачевой
«21 год вместе — люблю тебя, Алла, сегодня, как и в первый год, и еще немного больше», — написал шоумен в личном блоге.
Пара отметила годовщину на расстоянии — Примадонна сейчас находится в Израиле, в то время как ее возлюбленный дает концерты в странах Балтии.
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