Ср, 16.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

«Люблю как и в первый год»: Галкин поделился в Instagram нежными чувствами к Пугачевой

Limon.ee
«Люблю как и в первый год»: Галкин поделился в Instagram нежными чувствами к Пугачевой
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Sergei Karpukhin

Юморист Максим Галкин в своем Instagram тоже поздравил свою супругу Аллу Пугачеву с годовщиной отношений.

«21 год вместе — люблю тебя, Алла, сегодня, как и в первый год, и еще немного больше», — написал шоумен в личном блоге.

Пара отметила годовщину на расстоянии — Примадонна сейчас находится в Израиле, в то время как ее возлюбленный дает концерты в странах Балтии.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх