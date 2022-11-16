Певица Монеточка отправится в католическое Рождество в музыкальное турне. Тур пройдет исключительно по Европе. О предстоящих гастролях исполнительница сообщила в своих социальных сетях.
В декабре в Таллинне: недавно родившая певица Монеточка отправится в тур
В декабре в Таллинне: недавно родившая певица Монеточка отправится в тур
«Дорогие друзья! Сообщаю вам легендарную новость. Дело в том, что я отправляюсь в музыкальный тур по Европе. Еще афиши даже не готовы, но мне уже не терпится с вами поделиться этой крутой информацией», – сообщила певица.
Монеточка отправится в музыкальное турне по Европе в декабре и посетит Финляндию, Эстонию, Латвию, Израиль, а также выступит в Литве, где она живет. Тур начнется с 12 декабря и завершится 22 декабря.