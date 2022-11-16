Ср, 16.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В декабре в Таллинне: недавно родившая певица Монеточка отправится в тур

Limon.ee
В декабре в Таллинне: недавно родившая певица Монеточка отправится в тур
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Певица Монеточка.
Певица Монеточка. Фото: Виктория Соломончук

Певица Монеточка отправится в католическое Рождество в музыкальное турне. Тур пройдет исключительно по Европе. О предстоящих гастролях исполнительница сообщила в своих социальных сетях.

«Дорогие друзья! Сообщаю вам легендарную новость. Дело в том, что я отправляюсь в музыкальный тур по Европе. Еще афиши даже не готовы, но мне уже не терпится с вами поделиться этой крутой информацией», – сообщила певица.

Монеточка отправится в музыкальное турне по Европе в декабре и посетит Финляндию, Эстонию, Латвию, Израиль, а также выступит в Литве, где она живет. Тур начнется с 12 декабря и завершится 22 декабря. 

Концертный тур Монеточки
Концертный тур Монеточки Фото: Промо
Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх