Супруга знаменитого футбольного тренера сборной России поделилась на своей страничке Instagram радостной новостью: о Валерии Карпине сняли фильм.
«Здесь раскрывается не успешный игрок и тренер, а живой человек»: об уроженце Нарвы Валерии Карпине сняли фильм!
«Здесь раскрывается не успешный игрок и тренер, а живой человек»: об уроженце Нарвы Валерии Карпине сняли фильм!
«Трогательная, искренняя картина. Казалось бы, что нового для меня и тем более для него? Столько всего о Карпине говорилось и говорится! Но здесь, в фильме «Карпин Валера», раскрывается не успешный игрок и тренер,а живой человек. С переживаниями, удачами, поражениями, а главное - целью и надеждой.
Я верю, что вам понравится наш проект. Именно наш, поскольку я поучаствовала в его создании. Мой маленький первый опыт, за который я благодарна режиссеру и продюсеру картины Наталье Билан», – пишет Дарья Карпина.
Премьера фильма ожидается 17 ноября на стриминговой платформе.
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