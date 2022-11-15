«Здесь раскрывается не успешный игрок и тренер, а живой человек»: об уроженце Нарвы Валерии Карпине сняли фильм!

«Трогательная, искренняя картина. Казалось бы, что нового для меня и тем более для него? Столько всего о Карпине говорилось и говорится! Но здесь, в фильме «Карпин Валера», раскрывается не успешный игрок и тренер,а живой человек. С переживаниями, удачами, поражениями, а главное - целью и надеждой.