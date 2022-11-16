В доме, где постоянные ссоры, лавровое дерево будет впитывать в себя и нейтрализовать негативную энергию, а также поможет домочадцам найти общий язык.
Лавровое дерево дома принесет богатство и убережет от беды: какие еще приметы с ним связаны
Лавровое дерево дома принесет богатство и убережет от беды: какие еще приметы с ним связаны
Лавровый лист известен всем как ароматная приправа для многих блюд. Но мало кто знает, что лавровое дерево дома может принести своему владельцу богатство, а также предупредить о несчастье.
Лавр дома - какие суеверия с ним связаны
- Если у вас дома растет лавровое дерево и оно зацвело, значит в семье наступит мир и благополучие. Лавр принесет богатство.
- Если вы купили кустик лаврового дерева и по дороге домой он рассыпался — это плохая примета. Есть риск трагической случайности на дороге или природных катаклизмов.
- Также, согласно народным поверьям, растение способно чувствовать смерть. Незадолго до ухода в мир иной одного из членов семьи, лавровое дерево увядает.
- В доме, где постоянные ссоры, лавровое дерево будет впитывать в себя и нейтрализовать негативную энергию, а также поможет домочадцам найти общий язык.
- Лавровое дерево стоит поставить в гостиной или в комнате, где вы чаще всего проводите время всей семьей. Лавр будет впитывать негативную энергию и не допустит ссор и конфликтов.
Лавровый лист - приметы
- Чтобы очистить свою ауру и улучшить положительные вибрации, нужно сжечь сухой лавровый лист в доме.
- Если расположить лист над входной дверью, то в дом не сможет зайти человек с плохими намерениями.
- Чтобы выиграть в соревнованиях, положите лавровый листик в карман. Говорят, это увеличит шансы на победу.
- Во время грозы лавровый лист убережет от молнии - нужно держать ветку лавра над головой.
- Если положить листик в детскую колыбельку, он послужит защитой от сглаза и поможет малышу впоследствии раскрыть свои таланты.
- Лавровый лист, положенный в обувь молодоженов, поспособствует счастливому браку.
- Для чего кладут лавровый лист под подушку? В народе говорят, что это поможет увидеть вещие сны.
- Лавровые листья в шкафу с одеждой, в бардачке автомобиля, в сейфе защитят имущество.
- Если в супе вам попался лавровый лист — ждите прибыль. Кстати, добавление лаврового листа в пищу не только улучшает вкус блюда, но и ставит защиту.
- Если лавровый лист рассыпался на кухне — это предупреждение о потере финансов, проигрыше в соревнованиях, трудностях при сдаче экзаменов.
- Если прилепить за ухо кусочек листа, это позволит не пьянеть от большого количества алкоголя.
- Лавровый лист помогает исполнить желания. К нему можно обращаться за помощью. Для этого напишите сокровенное желание на листе лаврушки и сожгите.
- Если лист бросить в камин и услышать треск от сгорания — к счастливым дням, если горение происходит тихо — к неприятностям.
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