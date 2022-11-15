Алла Пугачева и Максим Галкин отмечают 21 год совместной жизни, правда в разлуке, так как шоумен сейчас находится в гастролях.
21 год вместе: Алла Пугачева, раскинувшись в кресле, показала букет на годовщину и призналась в чувствах Галкину
21 год вместе: Алла Пугачева, раскинувшись в кресле, показала букет на годовщину и призналась в чувствах Галкину
Алла Борисовна в личном блоге опубликовала фото с цветами, которые ей прислал муж.
«Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы. Жду встречи. Приезжай хоть на денек», — написала Примадонна.
Ключевые слова