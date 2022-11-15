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21 год вместе: Алла Пугачева, раскинувшись в кресле, показала букет на годовщину и призналась в чувствах Галкину

Limon.ee
21 год вместе: Алла Пугачева, раскинувшись в кресле, показала букет на годовщину и призналась в чувствах Галкину
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Алла Пугачева.
Алла Пугачева. Фото: Photo ITAR-TASS

Алла Пугачева и Максим Галкин отмечают 21 год совместной жизни, правда в разлуке, так как шоумен сейчас находится в гастролях.

Алла Борисовна в личном блоге опубликовала фото с цветами, которые ей прислал муж.

«Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы. Жду встречи. Приезжай хоть на денек», — написала Примадонна.

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