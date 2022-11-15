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АБСУРДНАЯ СИТУАЦИЯ ⟩ «Я люблю детей в колготках!»: откровение педофила и комментарий единственного в Эстонии психолога, специализирующегося на сексуальных преступлениях

Анналийза Кёсс
«Я люблю детей в колготках!»: откровение педофила и комментарий единственного в Эстонии психолога, специализирующегося на сексуальных преступлениях
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Фото: Shutterstock

«Эти вещи истощают психику», – признался мужчина, осужденный за изготовление и хранение детской порнографии, в понедельник вечером в программе Kuuuurija. Хотя он признает, что хотел бы пройти курс лечения, его возможности очень ограничены.

В понедельник вечером Сильвер (имя изменено – ред.), который был осужден за изготовление и хранение детской порнографии, признался в эфире шоу Kuuuurija, что все это привело его на край психической пропасти, но помощи ждать неоткуда.

Хотя Сильвер утверждает, что не имел фактического контакта с детьми, следователи обнаружили на его компьютере и телефоне большое количество шокирующих материалов, в основном с изображением девочек 10-14 лет.

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