«Эти вещи истощают психику», – признался мужчина, осужденный за изготовление и хранение детской порнографии, в понедельник вечером в программе Kuuuurija. Хотя он признает, что хотел бы пройти курс лечения, его возможности очень ограничены.
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АБСУРДНАЯ СИТУАЦИЯ ⟩ «Я люблю детей в колготках!»: откровение педофила и комментарий единственного в Эстонии психолога, специализирующегося на сексуальных преступлениях
«Я люблю детей в колготках!»: откровение педофила и комментарий единственного в Эстонии психолога, специализирующегося на сексуальных преступлениях
В понедельник вечером Сильвер (имя изменено – ред.), который был осужден за изготовление и хранение детской порнографии, признался в эфире шоу Kuuuurija, что все это привело его на край психической пропасти, но помощи ждать неоткуда.