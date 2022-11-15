«Они нагло врываются в двери, если им открыть»: подозрительные лица стучатся в дома жителей Раквере

В понедельник, 14 ноября, обеспокоенный гражданин разместил в группе Facebook Märgatud Rakveres предупреждающее сообщение о том, что подозрительные лица стучатся в двери жителей Раквере, предлагая различные товары. «Они нагло врываются в двери, если им открыть, и если они видят, что вы один и в доме больше никого нет, начинают рыться в шкафах и красть все ценное. Уже был случай, когда пожилого человека ограбили и украли золото», – поясняет женщина, разместившая эту историю. «Держите дверь закрытой и сообщите об угрозе своим пожилым родственникам», – советует она.