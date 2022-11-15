Чт, 17.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

«На безголосье и ж*па – соловей»: Алексей Солтан в «Лимонад-шоу» открылся публике с другой стороны. Вы смотрели?

Почему влюбляемся не в тех людей?
Limon.ee
«На безголосье и ж*па – соловей»: Алексей Солтан в «Лимонад-шоу» открылся публике с другой стороны. Вы смотрели?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Больше не нужно стучать в закрытые двери различных средств массовой информации. Портал Limon становится еще ближе к читателям. Мы запускаем самое открытое народное шоу страны в прямом эфире. Его героями станут не только приглашенные гости, но и каждый из зрителей.

«Лимонад-шоу» – это возможность откровенно обсудить вечернюю тему вместе с ведущей Викторией Соломончук и психологом Кристиной Прониной. Задавать свои вопросы специалисту и дозваниваться в прямой эфир портала сможет каждый наш читатель. 

Тема вечера в среду, 16 ноября: «Мои самые странные/дурацкие отношения. Почему мы влюбляемся не в тех людей?».

Номер в студии: +372 630 7073. Хотите обсудить тему дня анонимно, пишите письма на адрес: info@limon.ee с пометкой ЛИМОНАД-ШОУ в заголовке.

Программа будет выходить в эфир каждую среду с 19:00 до 21:00 на порталах Limon.ee и Rus.Postimees, а также на страничке Limon.ee в Facebook.

Гостьей второй программы станет яркий, эпатажный стилист и модель Алексей Солтан.

Следите за эфиром, потому что среди всех, кто будет дозваниваться в программу и отправлять письма, будет разыграна подарочная карточка от торгового центра T1 в Таллинне на 100 евро! 

Не пропускайте «Лимонад-шоу» на сайте Limon.ee и в трансляции на Facebook: каждый эфир – новый сюрприз!

Победители этой недели: 

История про свидание и библию – билеты на любой из фильмов кинофестиваля PÖFF

История про жениха из Индии, который метался между двух невест – подарочная карта в T1

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх