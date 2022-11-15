Больше не нужно стучать в закрытые двери различных средств массовой информации. Портал Limon становится еще ближе к читателям. Мы запускаем самое открытое народное шоу страны в прямом эфире. Его героями станут не только приглашенные гости, но и каждый из зрителей.
«На безголосье и ж*па – соловей»: Алексей Солтан в «Лимонад-шоу» открылся публике с другой стороны. Вы смотрели?
«Лимонад-шоу» – это возможность откровенно обсудить вечернюю тему вместе с ведущей Викторией Соломончук и психологом Кристиной Прониной. Задавать свои вопросы специалисту и дозваниваться в прямой эфир портала сможет каждый наш читатель.
Тема вечера в среду, 16 ноября: «Мои самые странные/дурацкие отношения. Почему мы влюбляемся не в тех людей?».
Номер в студии: +372 630 7073. Хотите обсудить тему дня анонимно, пишите письма на адрес: info@limon.ee с пометкой ЛИМОНАД-ШОУ в заголовке.
Программа будет выходить в эфир каждую среду с 19:00 до 21:00 на порталах Limon.ee и Rus.Postimees, а также на страничке Limon.ee в Facebook.
Гостьей второй программы станет яркий, эпатажный стилист и модель Алексей Солтан.
Следите за эфиром, потому что среди всех, кто будет дозваниваться в программу и отправлять письма, будет разыграна подарочная карточка от торгового центра T1 в Таллинне на 100 евро!
Не пропускайте «Лимонад-шоу» на сайте Limon.ee и в трансляции на Facebook: каждый эфир – новый сюрприз!
Победители этой недели:
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