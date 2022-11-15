ФОТО ⟩ Бэнкси подтвердил создание семи работ в Украине

11 ноября художник опубликовал в Instagram фото мурала с изображением гимнастки на разрушенном доме в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области, передает RUS TVNET. Это была первая известная работа Бэнкси с начала войны в Украине.

Вскоре в Киеве и других близлежащих городах были обнаружены граффити, похожие на работы Бэнкси. На одной из работ изображены дети, качающиеся на противотанковом еже, на других – мужчина-дзюдоист, напоминающий Владимира Путина, которого бросает на татами маленький мальчик, и художественная гимнастка в шейном бандаже.

Граффити Бэнкси в Украине Фото: Reuters/ScanPix

Помимо этих работ, Бэнкси подтвердил авторство еще других граффити: женщины в халате с огнетушителем и в противогазе на доме в Гостомеле, принимающего ванну бородатого мужчины на доме в поселке Горенка, а также бронированного грузовика с ядерной боеголовкой в форме пениса на доме в центре Киева.

Граффити Бэнкси в Украине Фото: Reuters/ScanPix

Бэнкси считается одним из наиболее таинственных современных художников. Кто скрывается под этим псевдонимом, до сих пор неизвестно.