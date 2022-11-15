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ГОРЯЧИЕ КАДРЫ ⟩ Какая шалунья! Женщина в черном платье запрыгнула на известного эстонского бизнесмена на глазах изумленной публики

Мерилин Няреп Геттер Трумси
Какая шалунья! Женщина в черном платье запрыгнула на известного эстонского бизнесмена на глазах изумленной публики
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Олег Гросс
Олег Гросс Фото: Vladislav Musakko/Elu24 lugeja/Elu24 kollaaž

«На то это и праздник, чтобы развлекаться», –  говорит бизнесмен Олег Гросс, описывая свой поход в ночной клуб в Раквере. Музыканты так разогрели публику, что одна шаловливая женщина в черном платье прыгнула в объятия Олега Гросса, которому в этом году исполнилось 70 лет.

Олег Гросс, построивший собственную бизнес-империю, посетил Раквере в прошлую пятницу, чтобы насладиться ночной жизнью. 

Легендарный ночной клуб Exclusive был вновь открыт только на одну ночь. На ностальгическом мероприятии, которое стало частью Недели культуры Раквере, выступили шведская суперзвезда Doctor Alban и местная исполнительница Nancy.

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