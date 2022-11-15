«На то это и праздник, чтобы развлекаться», – говорит бизнесмен Олег Гросс, описывая свой поход в ночной клуб в Раквере. Музыканты так разогрели публику, что одна шаловливая женщина в черном платье прыгнула в объятия Олега Гросса, которому в этом году исполнилось 70 лет.
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ГОРЯЧИЕ КАДРЫ ⟩ Какая шалунья! Женщина в черном платье запрыгнула на известного эстонского бизнесмена на глазах изумленной публики
Какая шалунья! Женщина в черном платье запрыгнула на известного эстонского бизнесмена на глазах изумленной публики
Олег Гросс, построивший собственную бизнес-империю, посетил Раквере в прошлую пятницу, чтобы насладиться ночной жизнью.
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