ГОРЯЧИЕ КАДРЫ ⟩ Какая шалунья! Женщина в черном платье запрыгнула на известного эстонского бизнесмена на глазах изумленной публики

«На то это и праздник, чтобы развлекаться», – говорит бизнесмен Олег Гросс, описывая свой поход в ночной клуб в Раквере. Музыканты так разогрели публику, что одна шаловливая женщина в черном платье прыгнула в объятия Олега Гросса, которому в этом году исполнилось 70 лет.