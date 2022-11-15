Возможно только в Эстонии: тюремный надзиратель протащил трамвай с детьми, выросшими без отца

«Дорогие друзья, мы находимся в трамвайном депо, ведь именно здесь эстонский силач Эрвин Тоотс тащит таллиннский трамвай, наполненный детьми, выросшими без отца. Всё это в честь Дня отца. Насколько тяжелый этот трюк на самом деле?» – спрашивает репортер Тынис Сарап на ходу у силача.

«Очень тяжелый», – пыхтит Тоотс.

«В прошлом году протащил поезд, в этом году планировал самолет, но не получилось, нашли вариант с трамваем. Поскольку и День отца на носу (сюжет снимали до праздника – прим.ред.), решили приобщить и детей, выросших без отца, которым я проводил также несколько тренировок. Чудесные и замечательные дети, захотелось, чтобы и они прочувствовали все прелести праздника», – сказал силач Эрвин Тоотс.

Так в чем же заключается трюк? Неужели и правда, что один мужчина может протащить трамвай с детьми?

«Нет никакого трюка, я годами тренировался, участвовал в соревнованиях. Испытываю себя на прочность, уровень тяжести постоянно повышается», – говорит Тоотс. Репортеру он сказал, что для того, чтобы тащить трамвай, нужно много тренироваться и немного больше веса. По словам силача, сейчас единственное, что мог бы сделать журналист, так это сесть за руль трамвая, и нажать «педаль газа».

У Эрвина есть пятилетний сын Доминик.

«Моя цель – стать самым сильным мужчиной в мире, хочу, чтобы сын мной гордиться, хочу подарить ему лучшую жизнь и показать, что всё возможно, главное – верить», – сказал Тоотс, недавно вернувшийся с соревнований в Турции.

Кроме шоу с силачом гостям показали, как гигантские щетки моют трамвай.