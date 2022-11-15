Сын влиятельного санкт-петербургского бизнесмена Константина Голощапова, который, предположительно, был массажистом Владимира Путина, умер через три дня после обысков у его отца. В его похоронах приняли участие бывший и действующий губернаторы Санкт-Петербурга. Об этом пишет издание «Ротонда», внимание на могилу на кладбище обратила «Фонтанка», пишет svoboda.org.
Сын бывшего массажиста Путина умер после обысков по уголовному делу
Миллиардер Константин Голощапов, известный как «личный массажистом Путина» и имевший тесные связи с Кремлем, бежал из России в Беларусь в июне на BMW сына, сообщает mignews.com.
Голощапова пресса Санкт-Петербурга называет одним из самых влиятельных предпринимателей в городе. Утверждается, что он близкий друг друзей Путина из списка Forbes и «курирует РПЦ». Прямо перед обысками в июне он уехал за границу и не возвращался. Обстоятельства и место гибели его 29-летнего сына Дмитрия «Ротонда» не сообщает.
Putin's 'personal masseur' said to know many of Vladimir's secrets is revealed to have fled Russia https://t.co/tClIf9hN6O— Daily Mail Online (@MailOnline) November 14, 2022
По неподтвержденной информации Голощапова предупредили, что против него начато расследование по делу о хищениях и в скором времени у него собираются провести обыски.
Хотя бегство Голощапова из России произошло несколько месяцев назад, российские газеты только сейчас осветили события, подчеркнув его тесные связи с Кремлем, и осведомленность относительно личных секретов Путина.
Нынешнее местонахождение Константина неизвестно, хотя считается, что у него есть и греческий, и хорватский паспорта, а также владеет недвижимостью в Италии, Хорватии и Финляндии.
Причина смерти его сына, который был связан с деловыми операциями, ставшими предметом следствия, также неясна.
Everything you need to know about #Putin's personal «#masseur» Konstantin #Goloshchapov. Another informative documentary put together by pioneering collective of #Russian #investigative #journalists, who are funded by #Khodorkvosky. https://t.co/DpghZluQMK pic.twitter.com/oz176OIWR7— Alex Melikishvili (@A_Melikishvili) April 4, 2018