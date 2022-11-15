Сын бывшего массажиста Путина умер после обысков по уголовному делу

Миллиардер Константин Голощапов, известный как «личный массажистом Путина» и имевший тесные связи с Кремлем, бежал из России в Беларусь в июне на BMW сына, сообщает mignews.com.

Голощапова пресса Санкт-Петербурга называет одним из самых влиятельных предпринимателей в городе. Утверждается, что он близкий друг друзей Путина из списка Forbes и «курирует РПЦ». Прямо перед обысками в июне он уехал за границу и не возвращался. Обстоятельства и место гибели его 29-летнего сына Дмитрия «Ротонда» не сообщает.

Putin's 'personal masseur' said to know many of Vladimir's secrets is revealed to have fled Russia https://t.co/tClIf9hN6O — Daily Mail Online (@MailOnline) November 14, 2022

По неподтвержденной информации Голощапова предупредили, что против него начато расследование по делу о хищениях и в скором времени у него собираются провести обыски.

Хотя бегство Голощапова из России произошло несколько месяцев назад, российские газеты только сейчас осветили события, подчеркнув его тесные связи с Кремлем, и осведомленность относительно личных секретов Путина.

Нынешнее местонахождение Константина неизвестно, хотя считается, что у него есть и греческий, и хорватский паспорта, а также владеет недвижимостью в Италии, Хорватии и Финляндии.