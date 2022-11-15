Вт, 15.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Сын бывшего массажиста Путина умер после обысков по уголовному делу

Инна-Катрин Хейн
Сын бывшего массажиста Путина умер после обысков по уголовному делу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS/Scanpix

Сын влиятельного санкт-петербургского бизнесмена Константина Голощапова, который, предположительно, был массажистом Владимира Путина, умер через три дня после обысков у его отца. В его похоронах приняли участие бывший и действующий губернаторы Санкт-Петербурга. Об этом пишет издание «Ротонда», внимание на могилу на кладбище обратила «Фонтанка», пишет svoboda.org.

Миллиардер Константин Голощапов, известный как «личный массажистом Путина» и имевший тесные связи с Кремлем, бежал из России в Беларусь в июне на BMW сына, сообщает mignews.com.

Голощапова пресса Санкт-Петербурга называет одним из самых влиятельных предпринимателей в городе. Утверждается, что он близкий друг друзей Путина из списка Forbes и «курирует РПЦ». Прямо перед обысками в июне он уехал за границу и не возвращался. Обстоятельства и место гибели его 29-летнего сына Дмитрия «Ротонда» не сообщает.

По неподтвержденной информации Голощапова предупредили, что против него начато расследование по делу о хищениях и в скором времени у него собираются провести обыски.

Хотя бегство Голощапова из России произошло несколько месяцев назад, российские газеты только сейчас осветили события, подчеркнув его тесные связи с Кремлем, и осведомленность относительно личных секретов Путина.

Нынешнее местонахождение Константина неизвестно, хотя считается, что у него есть и греческий, и хорватский паспорта, а также владеет недвижимостью в Италии, Хорватии и Финляндии.

Причина смерти его сына, который был связан с деловыми операциями, ставшими предметом следствия, также неясна.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх