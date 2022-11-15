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Володина предрекла время света и радости: с сегодняшнего дня и в течение нескольких недель

Limon.ee
Володина предрекла время света и радости: с сегодняшнего дня и в течение нескольких недель
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Солнце. Иллюстративное фото
Солнце. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Уже давно астролог не давала столь позитивных прогнозов, пишет teleprogramma.pro.

Астрологи разных мастей в последнее время дают неутешительные прогнозы на будущее – сплошные техногенные катастрофы, катаклизмы да конфликты.

И вот, словно лучик в темноте, появился астропрогноз от Василисы Володины, которая поделилась добрым предсказанием по звездам в своем Telegram-канале.

Она заметила, что буквально с 15 ноября планеты будут обещать людям самые многообразные блага. Люди вдруг среди серых будней увидят проступающее счастье, красоту и доброту, почувствуют, что все им стало даваться намного легче, мир стал более складным, гармоничным, понятным и отчетливым. «А еще начиная с сегодняшнего дня и в течение нескольких недель в жизни будет ощущаться больше… праздника, что ли. Светлого и радостного», – сказала Володина.

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