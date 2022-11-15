Лед под ногами прохожего: что нужно сделать, чтобы обувь не скользила по льду

Нескользящую подошву своими руками можно сделать такими способами

1. С помощью лейкопластыря. Срок действия – двое-трое суток

Нужно немного тканевого лейкопластыря, отрезать несколько кусочков длиной по три-четыре сантиметра (в зависимости от того, какой размер ноги). Затем их нужно приклеивать в формате «крест-накрест» на сухую и чистую подошву. Такой способ прекрасно подходит для сухой морозной зимы, во время слякотной зимы он отпадет моментально. Потому желательно в таком случае носить с собой запасные пластыри. И быть готовым в любой момент его заменить.

2. С помощью войлока. Срок действия – 1-2 недели

Для начала вам нужно раздобыть кусочки войлока (например, взять за основу старые валенки) и клей (подойдет и суперклей, и стандартный ПВА). Нанесите клей на чистую и сухую подошву зимней обуви и сразу аккуратно по всему этому периметру приклеивайте кусочки войлока и ждите полного высыхания. Но и этот способ подходит только для сухой зимы. В период слякотной войлок точно также быстро отклеится, как и лейкопластырь.

3. С помощью клея. Срок действия – 1-2 недели

Берется суперклей или ПВА. С его помощью наносите узор на сухую и чистую подошву пары. Но обязательно дождитесь полного высыхания «защитного рисунка». И можно его смело тестировать на гололеде. Ну и помните, что для закрепления антискользящего эффекта желательно сразу покрывать свежий клей обычным песком.