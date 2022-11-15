В программе Reporter появилось видео, включающее в себя подборку счастливых несчастных случаев, завершившихся спасением людей. Горящие машины, угонщик убегает с ребенком, который оказался в угнанной машине, пловчиха, чудом избежавшая нападения акулы, месячный ребенок перестал дышать... Самые смелые и удачливые спасения за последнее время!
ВИДЕО ⟩ Чудесное спасение: месячный ребенок перестал дышать. Полицейские вернули его к жизни
Это не кукла. Эта настоящий ребенок – месячный малыш, – у которого респираторно-синцитиальный вирус. Именно этот вирус чаще всего вызывает кашель и инфекции дыхательных путей у младенцев и маленьких детей. Ребенок не дышал. Полицейские, которые, к счастью, оказались поблизости, спасли ребенку жизнь. Этот случай произошел в Канзас-Сити, США.
Даллас, США. Идет погоня. В один момент автомобили останавливаются и из угнанного темного седана водитель вынимает несколько вещей и спешно перекладывает их в белый внедорожник, гонка продолжается. Однако оказалось, что в детском кресле, которое, по-видимому, хотел украсть вор, был ребенок! Гонка на большой скорости продолжается до того момента, пока тот же мужчина не выпрыгивает из машины вместе с ребенком и начинает убегать. Его сообщник тоже бросает автомобиль и бежит за ним. В любом случае, оба они попали в руки полиции. Малышу в кресле очень повезло, ведь такая гонка могла закончиться очень плохо. Остается неизвестным, неужели горе-вор не заметил малыша в кресле автомобиля?
Следующее видео наглядно показывает, почему не стоит пытаться уехать от полиции. В Калифорнии вор пытался угнать грузовик, но ожидаемого результата добиться не смог. Сотрудники правоохранительных органов бросили перед грузовиком «ежа», он пробил шины, которые позже из-за большой скорости загорелись. Огонь дошел до кабины водителя. Угонщика схватили живым.
Пляж в Калифорнии. На большом бело-красном знаке предупреждение об акулах, которое, однако, останавливает не всех. На себе это прочувствовала 50-летняя Лин. Она наслаждалась купанием и позволила волнам на какое-то время взять контроль, когда на нее напала акула.
Я почувствовала сильный удар между ног! Не могу это описать как-то по-другому. Было очень больно, и «оно» выталкивало меня из воды.
Плавающая с ней подруга обратила внимание, что нечто как будто выталкивает Лин из воды и мотает туда-сюда.
«Я увидела акулу, вцепившуюся в мою ногу. Я не знаю, видела ли я момент, когда она только схватила ноги, или когда она уже укусила. Но я определенно видела ее пасть. Ее зубы уже коснулись моей правой ноги! Она один раз тряхнула меня, как это делают собаки, а потом отпустила», – говорит Лин.
Лин невероятно повезло, что акула отпустила ее ногу и уплыла. Они с подругой тут же выбрались из воды и вызвали скорую помощь, которая отвезла пострадавшую в больницу. На правой ноге Лин были колотые и рваные раны, но ничего смертельного. Вскоре пострадавшую от нападения акулы выписали из больницы.
Смотрите видео программы Reporter.