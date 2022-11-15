ВИДЕО ⟩ Чудесное спасение: месячный ребенок перестал дышать. Полицейские вернули его к жизни

Это не кукла. Эта настоящий ребенок – месячный малыш, – у которого респираторно-синцитиальный вирус. Именно этот вирус чаще всего вызывает кашель и инфекции дыхательных путей у младенцев и маленьких детей. Ребенок не дышал. Полицейские, которые, к счастью, оказались поблизости, спасли ребенку жизнь. Этот случай произошел в Канзас-Сити, США.

Даллас, США. Идет погоня. В один момент автомобили останавливаются и из угнанного темного седана водитель вынимает несколько вещей и спешно перекладывает их в белый внедорожник, гонка продолжается. Однако оказалось, что в детском кресле, которое, по-видимому, хотел украсть вор, был ребенок! Гонка на большой скорости продолжается до того момента, пока тот же мужчина не выпрыгивает из машины вместе с ребенком и начинает убегать. Его сообщник тоже бросает автомобиль и бежит за ним. В любом случае, оба они попали в руки полиции. Малышу в кресле очень повезло, ведь такая гонка могла закончиться очень плохо. Остается неизвестным, неужели горе-вор не заметил малыша в кресле автомобиля?

Следующее видео наглядно показывает, почему не стоит пытаться уехать от полиции. В Калифорнии вор пытался угнать грузовик, но ожидаемого результата добиться не смог. Сотрудники правоохранительных органов бросили перед грузовиком «ежа», он пробил шины, которые позже из-за большой скорости загорелись. Огонь дошел до кабины водителя. Угонщика схватили живым.