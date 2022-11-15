Кто же это? Уроженка Таллинна оказалась в судейском кресле «Ледникового периода»

Как пишет сайт vokrug.tv Татьяна Полякова родилась в Таллинне. Точная дата рождения, соответственно и возраст эксперта неизвестны. Ее отец был управляющим Госбанка, а мать главбухом Стройбанка. При этом мать была балтийской немкой, а у отца финно-угорские корни. В семье Поляковой разговаривали на шести языках. Татьяна, помимо эстонского языка, владеет английским, финским и итальянским. В детстве мечтала стать геоботаником, а любимой игрушкой был глобус. Большую роль в формировании характера Поляковой, а затем и выборе профессиональной деятельности оказала ее тетя. Родственница всячески поощряла увлечение девочки культурой, она водила ее в театр и на выставки, а также давала советы, как правильно одеваться и преподносить себя в обществе.

Сегодня мастер-классы Татьяны по этикету популярны во многих странах, в том числе и в Эстонии. Она учит, как правильно одеваться, вести себя за столом и пользоваться столовыми приборами, как следует вести себя в театре, словом, хорошим манерам. Татьяна Полякова является обладательницей единственной лицензии на преподавание этикета в княжестве Монако и основательницей проекта Generation TP, который занимается международными коммуникациями. У Татьяны Поляковой есть Школа хороших манер в Монако.

Осенью 2022 года Татьяна Полякова предстала перед зрителями в неожиданном амплуа – в новом сезоне «Ледникового периода» эксперт заняла одно из кресел членов жюри.

Так, Полякова слегка подпортила баллы в пятом выпуске Ланской и Костомарову, единственная поставив оценку 5.9 за артистизм. Однако комментарий поразил и участников, и жюри. «Захотелось встать на коньки, чтобы партнером моим был Роман. Комплимент мотивационный», – сказала Полякова.