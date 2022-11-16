Если вы не успели запланировать никаких важных дел, то и правильно: гороскоп на этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Звезды будут настраивать на мечтательный лад, пробуждая фантазию и отвлекая внимание. Сосредоточится на рабочих моментах в таком состоянии будет сложно, а совершить ошибку – пара пустяков.
Гороскоп на 16 ноября для всех знаков Зодиака
Овен
Телец
В голову Тельца могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды гороскопа не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у него с практичностью, благодаря чему воздушные замки Тельца могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену – вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться у Тельца в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.
Близнецы
День Близнецов переполнен эмоциями. Заплакать или засмеяться для них будет легко, а еще легче и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Близнецов, тем более что свои бурные эмоции они способны обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Близнецы возьмут себя в руки, сильные эмоции могут стать их оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего.
Рак
Раку необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Раку не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы его репутация и кошелек не пострадали, Раку не следует браться за то, что находится вне его компетенции: даже в простых делах он рискует зайти не в ту степь. Впрочем, этого не произойдет, если в спорных вопросах Рак не забудет посоветоваться с профессионалами.
Лев
Дева
Деве придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили ее чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Деву можно взвалить еще одну обязанность или коллеги вдруг решат, что она должна делать работу за них. Или Деву привлекут к общественно-полезной деятельности; а может быть, Дева будет сама себя эксплуатировать и подгонять. Так или иначе, Деве стоит научиться говорить «нет» (в том числе и себе самой), заранее запасясь набором вежливых отказов.
Весы
Весы могут испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что им поступит привлекательное предложение или же они познакомятся с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть, Весам придется бороться с желанием сделать что-то запретное – к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить «да». Так или иначе, звезды гороскопа советуют Весам тщательно взвесить все «за» и «против» – от их решения может не зависеть ничего. А может, очень даже многое.
Скорпион
Ситуация может потребовать от Скорпиона проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештатной ситуации, об аврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или о чем-то еще, главное, что Скорпиону придется доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звезды гороскопа свидетельствуют о том, что Скорпион обладает нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне ему по силам.
Стрелец
Козерог
Залогом успеха для Козерога является осторожность. День не наделяет его ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих перехватит у Козерога инициативу, воспользуется его неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Козерогу необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие попробуют его втянуть.
Водолей
Гороскоп обещает Водолею прекрасный день гармонии и любви. Он может сполна почувствовать это, даже если у него нет конкретных поводов для радости. Чья-то улыбка, взгляд, намек способны поднять Водолея на вершины блаженства. Возможно также, что день подарит одинокому Водолею приятный романтический сюрприз или многообещающее знакомство. Если же у Водолея есть любимый человек, этот день им просто необходимо провести вместе.
Рыбы
Рыбам не стоит браться за новые проекты, потому что есть шанс, что все пойдет наперекосяк. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни, вроде шоппинга и расслабляющей ванны. А вот все, что касается работы и более-менее трудоемких дел, будет валиться у Рыб из рук и буксовать на самом неожиданном месте. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Рыбам заняться тем, что будет получаться у них лучше всего: просто жить и радоваться жизни, сообщает 1001goroskop.ru.