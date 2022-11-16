Гороскоп на 16 ноября для всех знаков Зодиака

Овен

Овен будет отличным оратором: для него не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Овна будет заразительным, и пусть он порой склонен преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное, что ж? Идеи Овна будут привлекательны именно своей фантастичностью. Ну а просчитать все на калькуляторе «от и до» можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.

Телец

В голову Тельца могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды гороскопа не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у него с практичностью, благодаря чему воздушные замки Тельца могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену – вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться у Тельца в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.

Близнецы