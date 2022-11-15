Раймонд Паулс на публичном мероприятии подшутил над теми, кто хотел его сфотографировать

После просмотра фильма Раймонд Паулс поспешил домой, но, пока ждал водителя, успел «кинуть» пару фраз со свойственным ему черным юмором и подшутить над всеми, кто хотел сфотографироваться с ним.

Маэстро не отказался ни от интервью для телевидения, ни от общения с журналистами, некоторым на вопрос «как дела?» ответив: «Не так хорошо, как у вас».

В свою очередь всех, кто собрался вокруг, чтобы попытаться его сфотографировать, что Паулсу не особенно нравится, он удивил «контрфотосъемкой» – вытащив из нагрудного кармана пиджака блокнот размером с мобильный телефон, он забавно направил его в сторону журналистов, заявив, что теперь «во-во-во – сфотографирует всех!».

Уже сообщалось, что в интервью интернет-журналу Klik Маэстро подчеркнул, что его особенно раздражают бесконечные вспышки перед глазами.

«Сейчас с этими телефонами – это же беда, раньше такого не было. Был, может быть, один с каким-то аппаратом, а сейчас... И делают это совершенно бессовестно - я заканчиваю концерт, и они приходят ко мне в гримерку и даже не дают прийти в себя. Ну, черт побери, дайте мне хоть переодеться.