13 ноября при аншлаге в Таллинне прошла лекция историка моды Александра Васильева «Голливуд и мода». Женщины щеголяли в самых красивых нарядах, осматривая друг друга с ног до головы и активно позируя на камеру. Для многих это был реальный выход в свет!
ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ ОТ МАЭСТРО ⟩ Просто загляденье: смотрите, в каких ослепительных нарядах пришли гости на лекцию Александра Васильева «Голливуд и мода»
Более чем трехчасовая лекция прошла на одном дыхании. Васильев, бесспорно, – великолепный рассказчик, слушать его – одно удовольствие, и вот что полезного мы узнали на лекции.
1. В 20-е годы в моде были губки бантиком или ниточкой, глаза подчеркивали гримом в стиле вамп, женщины делали себе черные густые брови, а не ниточки, как в 30-е годы. В 40-е начинают помадой рисовать дополнительный объем над губами. По-русски это называлось «с заездом домиком на верхнюю губу».
2. Самый невыгодный ракурс для всех – сниматься от подбородка. «Когда вы позируете на селфи или для фотографа, то вы всегда стараетесь опустить подбородок вниз. Если же его поднять наверх — все дефекты шеи видны. У шведской артистки Греты Гарбо была потрясающая конфигурация лица: с какой стороны ее не снимешь – везде хороша. В чем секрет? Длинные ресницы. Я уверен, что ей их подклеивали, хотя она уверяла, что у нее такие от природы и что режиссеры даже просили ножницами их подстричь – так они были длинны. Сегодня каждая продавщица в магазине сидит с наклеенными ресницами, это привет от Греты Гарбо», - сказал Васильев.
3. «Вероника Лейк — голливудская звезда 40-х годов с трагической судьбой: она была первой американской дивой, которая отказалась от высокой прически. Многие и сегодня носят такую прическу. Вероника так сильно повлияла на моду, что женщины даже на заводах и фабриках стали носить распущенные волосы. Это привело к дикому количеству несчастных случаев: волосы затягиваются в шестеренки, женщины остаются без них, в лучшем случае со скальпом. Что делать? Министерство труда Америки пишет актрисе письмо: пожалуйста, мисс Лейк, постригитесь — наши женщины в опасности! Она стрижется, а в кино ее больше не возьмут: вся сила, вся магия ее образа была в волосах… Она закончила свою жизнь буфетчицей в пивном баре, в одном из северных штатов Америки», – рассказал маэстро.
4. Грета Гарбо стала основоположницей стиля оверсайз. Помните: одежда широкая выгоднее, чем обтягивающая. Широкая одежда не только скрывает ваши дефекты — она дарит мужчинам иллюзию вашего совершенства. Когда мужчины видят все как на ладони — они отступают. Ноги Греты не знали каблуков, она всегда снимается в плоской обуви — слишком большая нога.
5. Марлен Дитрих была достаточно плохо сложена. Широченная спина, толстая линия талии, несуразность... дизайнер ее все время резал на черное и белое пополам. Она понимала, как надо фотографироваться. Как она позировала? Поза «штопор». Всегда становитесь одной ногой в камеру, дальше разворачивайтесь плечами. Так у вас видно половину живота, половину бедра, узкие, стройные бедра. Эта поза сделает из любой женщины писаную красавицу. Чего не надо делать? Ставить ноги широко, ставить носки к носкам, распускать живот.
6. Всегда думайте о своей старости. Берите пример с актрисы Глории Свенсон: у нее дома был хрустальный эскалатор, она владела несколькими небоскребами в Нью-Йорке, а влюбленный в нее мужчина подарил ей три нефтяные скважины.
7. Во время первой мировой войны в моду вошли повязки на глолову, напоминающие бинты, наложенные на голову раненых солдат. Так, как оказывается, женщинам было проще находить общий язык с мужчинами, ведь большинство из них прошли войну. Кстати, этот тренд в активе и сейчас.
8. Помните моду 1920-1940-х годов, когда женщины укладывали волосы в сеточку? Все объясняется просто. В то время были перебои с горячей водой, и волосы не всегда можно было мыть своевременно. Так женщины скрывали грязные волосы.