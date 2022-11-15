ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ ОТ МАЭСТРО ⟩ Просто загляденье: смотрите, в каких ослепительных нарядах пришли гости на лекцию Александра Васильева «Голливуд и мода»

Более чем трехчасовая лекция прошла на одном дыхании. Васильев, бесспорно, – великолепный рассказчик, слушать его – одно удовольствие, и вот что полезного мы узнали на лекции.

1. В 20-е годы в моде были губки бантиком или ниточкой, глаза подчеркивали гримом в стиле вамп, женщины делали себе черные густые брови, а не ниточки, как в 30-е годы. В 40-е начинают помадой рисовать дополнительный объем над губами. По-русски это называлось «с заездом домиком на верхнюю губу».

2. Самый невыгодный ракурс для всех – сниматься от подбородка. «Когда вы позируете на селфи или для фотографа, то вы всегда стараетесь опустить подбородок вниз. Если же его поднять наверх — все дефекты шеи видны. У шведской артистки Греты Гарбо была потрясающая конфигурация лица: с какой стороны ее не снимешь – везде хороша. В чем секрет? Длинные ресницы. Я уверен, что ей их подклеивали, хотя она уверяла, что у нее такие от природы и что режиссеры даже просили ножницами их подстричь – так они были длинны. Сегодня каждая продавщица в магазине сидит с наклеенными ресницами, это привет от Греты Гарбо», - сказал Васильев.