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Россия запретила актеру Джиму Керри въезд в страну

Limon.ee
Россия запретила актеру Джиму Керри въезд в страну
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Актер Джим Керри
Актер Джим Керри Фото: AP/Scanpix

Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну 100 гражданам Канады, среди которых актер Джим Керри, сообщается на сайте ведомства, пишет RUS TVNET со ссылкой на «Медузу».

Отмечается, что ограничения со стороны МИДа РФ коснутся только тех, кто «непосредственно вовлечен в формирование агрессивного антироссийского курса».

Под санкции попали также автор бестселлера «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд и внук лидера украинских националистов Степана Бандеры журналист Стефан Бандера.

Попавшим в черный список гражданам Канады будет запрещен въезд в Россию.

В МИД РФ заявили, что санкции введены в ответ на аналогичную практику властей Канады.

Ранее Джим Керри осудил войну в Украине, написав в Twitter, что у него «разрывается сердце из-за грандиозного политического придурка» (имея в виду президента РФ Владимира Путина).

В апреле 60-летний актер заявил, что уходит на пенсию и заканчивает актерскую карьеру.

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