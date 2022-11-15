ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Мрачная картина на улицах столицы: в самое темное время года пешеходы не заботятся о том, чтобы быть заметными

Ноябрь, как известно, самый темный месяц в году, и это также можно увидеть на улицах столицы. Особенно мрачной картину в Таллинне создают участники дорожного движения, велосипедисты и пешеходы, которые, несмотря на темноту, не позаботились о том, чтобы быть заметными, пишет Elu24.