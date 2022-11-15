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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Мрачная картина на улицах столицы: в самое темное время года пешеходы не заботятся о том, чтобы быть заметными

Limon.ee Таави Сепп
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Мрачная картина на улицах столицы: в самое темное время года пешеходы не заботятся о том, чтобы быть заметными
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Фото: Taavi Sepp

Ноябрь, как известно, самый темный месяц в году, и это также можно увидеть на улицах столицы. Особенно мрачной картину в Таллинне создают участники дорожного движения, велосипедисты и пешеходы, которые, несмотря на темноту, не позаботились о том, чтобы быть заметными, пишет Elu24.

Фотограф Elu24 отправился в центр Таллинна в понедельник около семи часов вечера. В поле зрения камеры попало несколько велосипедистов, на транспортных средствах которых отсутствовали фонари и отражатели, необходимые для безопасного движения. Также было замечено немало пешеходов без обязательных светоотражателей, некоторые, если не большинство, при этом были одеты в темную одежду.

В начале этого месяца в Тарту произошел инцидент, когда человека чуть не сбила машина во время ориентирования. «Кто несет ответственность за таких невидимых зомби-ориентировщиков в черном, когда их сбивает мотоцикл или машина в темноте?» – задавались вопросом в социальных сетях на следующий день после мероприятия.

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