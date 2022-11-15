Скорее загляните: чем кроме завтраков кормят гостей пятизвездочного отеля в старом Таллинне?

На прошлой неделе в таллиннском пятизвездочном отеле, который в апреле этого года сменил владельцев, прошла праздничная вечеринка, куда пригласили бизнес-партнеров Rixwell Collection Savoy Boutique Hotel. Публику этим вечером развлекала Сильвия Ильвес. Она рассказала, что у нее единственная в Эстонии зеленая виолончель, которую несколько лет назад приобрела в Лондоне. На ней она любит играть хиты от AC/DC, хотя в ее сердце больше классическая музыка. Тогда она достает другую виолончель и играет на ней.