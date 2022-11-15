Скорее загляните: чем кроме завтраков кормят гостей пятизвездочного отеля в старом Таллинне?

Когда есть те, кто отдыхает, всегда должны быть и те, кто для них работает. Это не только официанты, горничные, повара и администраторы. Туристов, приезжающих в Таллинн, активно радуют также известные артисты и музыканты. Виолончелистка Сильвия Ильвес часто появляется на сцене и играет для серьезных людей.
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На прошлой неделе в таллиннском пятизвездочном отеле, который в апреле этого года сменил владельцев, прошла праздничная вечеринка, куда пригласили бизнес-партнеров Rixwell Collection Savoy Boutique Hotel. Публику этим вечером развлекала Сильвия Ильвес. Она рассказала, что у нее единственная в Эстонии зеленая виолончель, которую несколько лет назад приобрела в Лондоне. На ней она любит играть хиты от AC/DC, хотя в ее сердце больше классическая музыка. Тогда она достает другую виолончель и играет на ней.
По данным представителей гостиницы, в Эстонию сейчас чаще всего приезжают жители Финляндии, именно они могут позволить себе отдых в пятизвездочном отеле, но не отстают и латыши с литовцами, которые тоже входят в ТОП-3 самых частых клиентов. Еще руководство отеля отеля отмечает, что для гостей важен персональный подход, чистота и безопасность.
Смотрите галерею, чтобы узнать, чем еще кроме завтраков кормят в Таллинне дорогих гостей!