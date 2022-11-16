Мошенники от имени Swedbank активно ищут жертв с помощью таргетированной рекламы в Facebook

На просторах социальной сети Facebook активно идет таргетированная реклама новой инвестиционной платформы Swed Platform, которая обещает за неделю принести 1320 евро прибыли. Однако, не надо быть инвестиционно грамотным и интернет-подкованным, чтобы понять, что на лицо очередная мошенническая схема, ведь на коленке сделанной рекламе большое количество ошибок, нестыковок и логических расхождений.

В мошеннической рекламе даже накручивают фальшивые комментарии под объявлением: одни боты задают вопросы, другие восхищаются быстрой прибылью, третьи интересуются деталями.

Будьте бдительны и всегда проверяйте информацию перед вами в нескольких источниках.

Реклама мошеннической платформы Фото: скриншот Facebook

При реагировании на какую бы то ни было рекламу или призыв, следует обратить внимание на несколько важных вещей:

Адресант (автор) рекламного объявления. У крупных компаний реклама запускается от имени бренда (обращайте внимание на написание бренда – ошибок быть не должно) Грамотно составленный текст. Бренды тратят большие бюджеты на запуск рекламы, поэтому ошибки и криво составленные предложения – недопустимы. Качество изображений. Бренды обращают большое внимание на визуальный ряд, поэтому размытые пиксельные картинки также недопустимы. Сайт. Смотрите, куда ведет реклама. На подозрительные ссылки мы крайне не рекомендуем кликать, но если вы уже нажали, обратите внимание на кчество сайта и ни в коем случае не вводите никуда свои личные данные.