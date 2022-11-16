В самые кризисные времена мошенники активизируются с большей силой, а их методы становятся все сложнее и изощренней. В Эстонии от потока мошенников нет отбоя: телефонные звонки, поддельные электронные письма и смс, а теперь еще и настроенная на потенциального клиента таргетированная реклама от имени крупного банка.
Мошенники от имени Swedbank активно ищут жертв с помощью таргетированной рекламы в Facebook
На просторах социальной сети Facebook активно идет таргетированная реклама новой инвестиционной платформы Swed Platform, которая обещает за неделю принести 1320 евро прибыли. Однако, не надо быть инвестиционно грамотным и интернет-подкованным, чтобы понять, что на лицо очередная мошенническая схема, ведь на коленке сделанной рекламе большое количество ошибок, нестыковок и логических расхождений.
В мошеннической рекламе даже накручивают фальшивые комментарии под объявлением: одни боты задают вопросы, другие восхищаются быстрой прибылью, третьи интересуются деталями.
Будьте бдительны и всегда проверяйте информацию перед вами в нескольких источниках.
При реагировании на какую бы то ни было рекламу или призыв, следует обратить внимание на несколько важных вещей:
- Адресант (автор) рекламного объявления. У крупных компаний реклама запускается от имени бренда (обращайте внимание на написание бренда – ошибок быть не должно)
- Грамотно составленный текст. Бренды тратят большие бюджеты на запуск рекламы, поэтому ошибки и криво составленные предложения – недопустимы.
- Качество изображений. Бренды обращают большое внимание на визуальный ряд, поэтому размытые пиксельные картинки также недопустимы.
- Сайт. Смотрите, куда ведет реклама. На подозрительные ссылки мы крайне не рекомендуем кликать, но если вы уже нажали, обратите внимание на кчество сайта и ни в коем случае не вводите никуда свои личные данные.
Мы обратились в коммуникационный отдел Swedbank, чтобы подтвердить наше предположение о том, что рекламируемая платформа и сайт носит мошеннический характер и не имеет никакого отношения к банку. На запрос портала ответил Мартин Кырв, руководитель отдела коммуникаций:
«Платформа Swed Platform мошенническая и не имеет ничего общего со Swedbank. Имена известных компаний или частных лиц все чаще стали использоваться преступниками для поиска новых жертв.
Мы оповещаем клиентов о разных схемах мошенничества через наши собственные аккаунты в социальных сетях и пресс-релизы, а также через другие банковские каналы.
Мы рекомендуем прочитать статью «Как уберечь свои деньги от мошенников», где даны хорошие советы о том, как избежать мошенничества и на что следует обратить внимание.
Вы также можете увидеть, что это рекламный или платный пост.
Спонсированный пост или усиленный пост явно сделан преступниками для того, чтобы лучше его распространить. Поскольку для таких афер создаются новые аккаунты, и подобного рода сообщения не будут распространяться органически. Именно поэтому мошенники используют усиленные или платные показы.
Когда мошеннические сообщения распространяются, клиенты сообщают о них. О таких мошенничествах всегда стоит сообщать в социальные сети самостоятельно. Для каждого сообщения можно выбрать: сообщить о сообщении, отчет или подобное и поставить галочку спам или мошеннические действия. Сам банк не может удалить эти сообщения, мы также сообщаем о них в социальную сеть. Чем больше людей сообщит о мошенничестве, тем быстрее социальная сеть удалит его».