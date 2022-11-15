59-летний продюсер почтил память бывшего коллеги. Андрей Разин обнародовал редкий кадр, пишет thevoicemag.ru.
Первый состав группы «Ласковый май»: Разин показал себя с Шатуновым и Кузнецовым в молодости
Первый состав группы «Ласковый май»: Разин показал себя с Шатуновым и Кузнецовым в молодости
Разин позировал рядом с коллегами по группе «Ласковый май» – солистом Юрием Шатуновым и автором хитов Сергеем Кузнецовым. Молодые люди носили длинные волосы и были одеты в стилистике 80-х.
Музыканты работали вместе с 1986 года. Сергей покинул коллектив спустя три года. Именно он создал хиты «Белые розы», «Розовый вечер» и «Седая ночь». Юрий работал в группе до 1991 года, а затем смог построить успешную сольную карьеру. Примечательно, что Андрей не был в дружеских отношениях ни с Сергеем, ни с Юрием при их жизни. Разин судился с Шатуновым за хиты «Ласкового мая». Скандал между музыкантами очень расстраивал Кузнецова, который в свое время продал права на хиты продюсеру.