Первый состав группы «Ласковый май»: Разин показал себя с Шатуновым и Кузнецовым в молодости

Музыканты работали вместе с 1986 года. Сергей покинул коллектив спустя три года. Именно он создал хиты «Белые розы», «Розовый вечер» и «Седая ночь». Юрий работал в группе до 1991 года, а затем смог построить успешную сольную карьеру. Примечательно, что Андрей не был в дружеских отношениях ни с Сергеем, ни с Юрием при их жизни. Разин судился с Шатуновым за хиты «Ласкового мая». Скандал между музыкантами очень расстраивал Кузнецова, который в свое время продал права на хиты продюсеру.