Пять вещей на кухне, которые все забывают регулярно менять: некоторые опасны для здоровья

Некоторые вещи на кухне так активно используются, что менять их нужно с постоянной регулярностью. Но если о некоторых из них помнят практически все, ведь их изношенность сразу бросается в глаза, то о других мы часто забываем, пишет glavred.info.

Например, по кухонной губке для мытья посуды сразу видно, что срок ее эксплуатации уже истек и уже пора ее выбрасывать. А когда стоит менять доску для нарезки? Для многих ответ на этот вопрос окажется сюрпризом.

То же самое и с пластиковыми контейнерами. Складывается впечатление, что они вечны и менять их не нужно. Но это не так. В некоторых случаях постоянное использование одних и тех же контейнеров из пластика может даже быть опасным для здоровья.

Итак, давайте разбираться, какие же 5 вещей на кухне многие забывают регулярно менять.

1. Доска для нарезки

Если доска деревянная, на ней постоянно остаются следы и порезы от ножа. А в эти порезы во время дальнейшего использования могут попадать бактерии, которые начнут там развиваться.

Доски нужно мыть регулярно после каждого использования. Но даже тщательная мойка не дает гарантии, что она будет хорошо очищена, потому что добраться до загрязнений в порезах доски очень трудно.