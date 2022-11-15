«Мы – московский военкомат. Тоже клоуны»: украинский блогер позвонил в российский цирк, чтобы рассказать клоунам об их мобилизации

«Майор Скуратов, беспокою вас из московского военкомата. Нам на фронт необходимы клоуны, – обратился Скуратов к собеседнику. – Нужно долг Родине отдать».

«У меня работы очень много и так. У меня долг Родине уже отдан. Второй раз не хочу. Интересно: как клоуны могут помочь вам?» – ответил собеседник.

«Мы к вам отправляем надувные танки. Их нужно будет надувать. Нашей техники уже нет, нужно будет хоть каким-то образом отпугивать украинских военных, – сообщил блогер. – Вы же раньше были »Цирк на колесах«? Теперь будете цирк на гусеницах, какие-никакие гастроли получаются».

«Можно даже в центре Киева устроить шоу», – заявил сотрудник цирка.

«Вы опять «за три дня дойдете»? Какое количество клоунов есть? Батальон клоунов уже на фронте сейчас. Всех домой вернем, не будет такого, что цирк уехал, а клоуны остались. Как вас зовут?» – спросил Скуратов.

«Такие же клоуны, как и вы», – ответил собеседник.