Не похож на себя: Александра Маслякова заподозрили в очередной пластике лица

В Сети обсуждают Александра Маслякова, который вернулся на телевидение. В соцсетях отмечают, что 80-летний телеведущий сам на себя не похож. Виной изменения внешности ведущего КВН называют пластику и упрекают Маслякова в «чрезмерном употреблении косметическими процедурами». Но также предполагают, что Александр Масляков мог измениться из-за перенесенного коронавируса.

«Одни говорят, что пластические хирурги сильно постарались над лицом кумира. Другие шепчутся, что звезда экрана теперь не похож на себя прежнего из-за тяжелейшего коронавируса и его осложнений», – пишут в Telelgram-канале «Немалахов Сливки».

А вот мнения в Сети разделились.

Многие встали на защиту Александра Маслякова, напомнив, что каждый сам решает, что делать. «Ох уж эти процедуры, так уродует людей»; «Вроде узнаваем пока. Немного на Игоря Кириллова стал похож , а в общем всё тот же»; «Профессия стимулирует выглядеть презентабельно, вот он и старается. Я бы в 80 на пенсию пошла, но мы все разные»; «Круговую подтяжку сделал. Ну деньги и здоровье есть переносить операции, пусть делает», – пишут в Сети.