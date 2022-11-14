Женские привычки, которые убивают мужскую страсть

Женщина приносит животных в постель

Конечно, все мы любим своих питомцев, и готовы пустить их даже на чистую постель, чтобы теплый комочек уютно устроился в ногах. Но только не в момент, когда ваш мужчина готов смести все на своем пути, чтобы наброситься на вас в сексуальном запале. Ваш милый щенок или котенок будут очень некстати. Кроме того, некоторые животные, если мужчина приходит не так часто, могут запросто проявить агрессию и вместо ночи любви вы проведете ночь в больнице, где неудавшемуся любовнику будут делать уколы от столбняка.

Женщина слишком агрессивно относится к члену мужчины

Один из самых больших страхов мужчины – повредить свой член. Мужчины буквально возносят свой половой орган, а потому относятся к нему крайне трепетно. Многие совершают почти акт невероятной щедрости, доверяя женщине самую дорогую часть тела для интимных ласк. При этом не все женщины готовы ублажать мужчину так, чтобы ему действительно понравилось. Очень часто женщина стремится заставить партнера быстрее прийти к финишу, в процессе не слишком церемонясь с мужчиной. Мужчина при такой агрессивной «работе» женщины не просто не может расслабиться, но и часто испытывает боль.