Американская актриса Дженнифер Энистон 14 ноября в Instagram сообщила о смерти своего отца, 89-летнего актера Джона Энистона, который умер 11 ноября, пишет gordonua.com.
Спокойно взлетел на небеса, без боли: Энистон сообщила о смерти родного человека
Спокойно взлетел на небеса, без боли: Энистон сообщила о смерти родного человека
«Милый папа. Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна, что ты спокойно взлетел на небеса, без боли. Я буду любить тебя до конца жизни», – написала актриса, проиллюстрировав пост снимками, на которых запечатлена вместе с отцом.