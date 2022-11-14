Спокойно взлетел на небеса, без боли: Энистон сообщила о смерти родного человека

«Милый папа. Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна, что ты спокойно взлетел на небеса, без боли. Я буду любить тебя до конца жизни», – написала актриса, проиллюстрировав пост снимками, на которых запечатлена вместе с отцом.