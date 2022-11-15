ФОТО ⟩ Вынесли даже сейф: Виктория Боня показала, как выглядит квартира в Монако после ограбления

Телеведущая и светская львица Виктория Боня, в квартиру которой в Монако проникли воры, поделилась с Лайфом фото из роскошных апартаментов. Злоумышленники устроили полный раздрай: разбили балконную дверь, вывернули шкафы, раскидали вещи и косметику. Боня уверена, что грабители действовали по наводке. Причем обносят жилье Виктории уже в третий раз.

«Я уверена: это те же люди, и уверена, что они работают по чьей-то наводке, кто живет у нас в доме. Дома был полный разгром. Вынесли даже сейф», – пояснила Боня.