Телеведущей из-за визита воров пришлось спешно завершить вояж в Париж и вернуться на Лазурный Берег. Несмотря на то что дома учинили полный разгром, писать заявление Боня не собирается.
ФОТО ⟩ Вынесли даже сейф: Виктория Боня показала, как выглядит квартира в Монако после ограбления
Вынесли даже сейф: Виктория Боня показала, как выглядит квартира в Монако после ограбления
Телеведущая и светская львица Виктория Боня, в квартиру которой в Монако проникли воры, поделилась с Лайфом фото из роскошных апартаментов. Злоумышленники устроили полный раздрай: разбили балконную дверь, вывернули шкафы, раскидали вещи и косметику. Боня уверена, что грабители действовали по наводке. Причем обносят жилье Виктории уже в третий раз.
«Я уверена: это те же люди, и уверена, что они работают по чьей-то наводке, кто живет у нас в доме. Дома был полный разгром. Вынесли даже сейф», – пояснила Боня.
Звезда добавила, что обращаться в правоохранительные органы Монако смысла нет: «Здесь этим никто не занимается».