ТОП-9 комнатных растений, которые очищают воздух от пыли, табачного дыма и токсинов

Для того, чтобы очистить и увлажнить воздух в квартире, совсем необязательно покупать кондиционер, увлажнитель и освежитель воздуха. Достаточно лишь приобрести комнатные растения – они прекрасно справляются с этими задачами. Кроме того, насыщают воздух кислородом и очищают от вредных примесей.

Комнатные растения, которые лучше всего очищают воздух в квартире

Фикус. Коэффициент очистки 8,0.

Этот растение поглощает бензол, формальдегид и аммиак, а также эффективно очищает воздух от пыли.

Шеффлера. Коэффициент очистки 8,0.

Шеффлера - идеальное растение для курильщика. Она поглощает смолы табачного дыма и никотин.

Также шеффлера нейтрализует бензол, формальдегид и толуол.

Драцена. Коэффициент очистки 7,8.

Хорошо нейтрализует пары формальдегида в помещении. Растение поглощает частицы трихлорэтилена и бензола, попадающие в комнату с улицы, а также от чистящих средств и бытовой химии.

Хлорофитум. Коэффициент очистки 7,8.

Это растение необходимо в первую очередь жителям мегаполисов. Оно поглощает выхлопные газы и справляется с продуктами сжигания газа. Поэтому рекомендуется располагать цветок на кухне вблизи газовой плиты.

Спатифиллум или «женское счастье». Коэффициент очистки 7,5.

Растение способно справляться с множеством токсинов, в том числе и с аммиаком. Также спатифиллум повышает влажность воздуха.

Диффенбахия. Коэффициент очистки 7,3.