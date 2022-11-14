ФОТО ⟩ Известные эстонские музыканты отправились на отдых в совершенно другой мир

«Здравствуйте, Марокко и Марракеш!» Сандра Вабарна поделилась с подписчиками в социальных сетях несколькими фотографиями из семейной поездки. «Первое впечатление? Совсем другой мир. Опыт гарантирован», – подписала она снимки.

Музыкант уверена, что это будет интересная поездка: «Скажем так, я уже чувствую, что это будет очень захватывающее приключение, особенно с детьми!»

Путешественники проведут неделю в Марракеше, затем пять дней в пустыне, а затем неделю в окрестностях Марракеша.

В поездке с четой Вабарна также и няня Ханна-Лийз. «Она пришла к нам работать три года назад и быстро стала членом нашей семьи!» – говорила Сандра ранее.

Это второе большое путешествие для семьи Вабарна в этом году. В начале года участники группы Trad.Attack! были 45 дней в Южной Африке.

Санлра Вабарна и нян Ханна-Лийза в Вильянди. Фото: Elmo Riig

«Мы с Ялмаром мечтали пожить какое-то время в теплом месте. Мы вынашивали эту идею несколько лет, но было так много дел и работы, а потом появились дети... простите, простите», – написала Сандра.