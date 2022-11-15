Жюри не поверило своим глазам: после поцелуев с одной Юри Ратаса на сцене оседлала другая в шоу «Танцы со звездами»

«Невероятно! Заставь Ратаса сексуально танцевать и тут же получишь от членов жюри максимальные баллы. Браво! – пишет журналист портала Elu24 Мерилин Няреп в воскресном блоге. – Никогда бы не подумала, что увижу, как Юри Ратас смотрит фильм "50 оттенков серого". Танец Юри и Кристины требует дополнительных разъяснений детям, но он был невероятно хорошим. Почему эти выступления такие короткие?»

Шоу «Танцы со звездами» Фото: Mihkel Maripuu

В воскресенье в шоу «Танцы со звездами» участники плясали как под энергичные латиноамериканские ритмы, так и под музыку из кинофильмов. И если неделей ранее никому не пришлось покидать проект, то прошлой неделе неделе танцевальные пары не смогли так легко отделаться.

К сожалению, Руслану Трочинскому и Анабель Аунвер пришлось покинуть популярное телешоу «Танцы со звездами». Когда после шоу у Руслана спросили, что пошло не так, музыкант, не задумываясь, ответил: «Судьи».

«Всё прошло хорошо, мы выложились по максимуму. Я счастлива, теперь я смогу нормально спать», – комментирует Анабель свое устранение.

«Я очень благодарен Анабель. Такая хорошая партнерша, многому меня научила. Я уверен, что вы увидите нас вместе на некоторых концертах. Теперь я собираюсь присоединиться к группе и надеюсь, что люди еще спляшут под мою дудку», –заключает Руслан.

На этой неделе все пары, участвующие в шоу, также исполнили два танца, в одном из которых они выбрали в качестве музыкального сопровождения мелодии из таких фильмов, как: «Титаник«, «Аватар», «Мулен Руж», «Рокки», «Пятьдесят оттенков серого» и других.

Уже через неделю зрители увидят предфинальное шоу, в котором звездные танцоры Бригитте Сюзанне Хунт, Юлле Лихтфельдт, Рагнар Клаван и Юри Ратас будут бороться за место в гранд-финале. У экс-премьера Эстонии есть все шансы оказаться в финале.

В течение всей предстоящей недели зрители также смогут голосовать за своих фаворитов, поддержав покупку мобильного компьютерного томографа для Эстонского Ракового союза.

Юри Ратас женат на Карин Ратас и у них четверо детей.