Пять признаков в одежде, которые выдают одинокую женщину: проверьте, относится ли это к вам

Все женщины мечтают выглядеть молодо и красиво до глубокой старости. Но из-за такого стереотипа многие совершают ошибки в стиле. Молодые девушки часто выглядят старше своих лет из-за неправильно подобранного гардероба. Сейчас такое время, когда сложно распознать истинный возраст девушки.

Однако существует несколько признаков, которые выдают одинокую женщину с комплексами, о них рассказала звездный стилист и эксперт по имиджу Екатерина Эрдман

Броские принты

Когда женщина выбирает яркие, замысловатые принты, чаще всего это говорит о ее сложной и тяжелой личности. Увлечение броскими рисунками показывает тот момент, когда чрезмерность была актуальной и модной. Однако тренды уже сменились на иные. Чаще всего такие девушки «застряли» в прошлом и хотят обратить на себя внимание довольно странным способом.

Бесформенные вещи

Часто женщины грешат тем, что выбирают объемные, бесформенные вещи. Если одновременно надеть широкий свитер и юбку в пол, то в итоге получится «бабушкин» образ. Бесформенным в аутфите может быть только что-то одно. Например, оверсайз блуза и зауженные брюки. Пропорции и баланс должны быть во всем.

Однотонные аксессуары

Если женщина выбирает сумку и обувь одного цвета, это сразу выдает ее внутренние зажимы. Такое правило уже давно устарело, однако она привыкла жить по принципам и никуда от них не отступает. Для того, чтобы создать яркий лук, достаточно выбрать один акцентный элемент. Аксессуары должны дополнять друг друга.

Жемчуг и крупные бусы

Украшения, которые выглядят вызывающе, но при этом отталкивают любого оппонента. Одинокие девушки часто грешат тем, что предпочитают чрезмерно вычурные аксессуары. А жемчуг еще и сильно старит их. Лучше выбрать более легкие, минималистичные украшения.

Большие сумки