Как снять заложенность носа за одну минуту: советует остеопат

Оказывается, часто причину заложенности носа не в силах устранить капли и спреи, пишет novochag.ru

Почему спрей не помогает от заложенности носа?

При ударах в области лица, лба, при травмах носа нарушается отток крови от слизистой в носовых пазухах, происходит отек слизистой, который суживает носовые ходы. И традиционные методы лечения насморка здесь совершенно бесполезны. Нередко люди годами безрезультатно борются с хронической заложенностью носа и не могут понять, что с ними не так.

На самом деле, обычные средства и методы лечения не могут восстановить подвижность костей лица и, как следствие, уменьшить отек. Спреи создают эффект временного облегчения, но глобально проблему не решают, что еще хуже – вызывают привыкание. Люди в буквальном смысле «сидят» на спреях, которые в какой-то момент перестают приносить даже краткосрочное облегчение.

Как работает сосудосуживающий спрей?

В состав таких средств входят симпатомиметики. Они вызывают резкое сужение сосудов, из-за чего обескровливается слизистая. Ее отечность и объем резко уменьшаются – человек дышит легче. Как видите, ждать пролонгированного эффекта такого «лечения» бессмысленно. Рано или поздно организм выработает иммунитет, и средство вовсе перестанет помогать, тем временем слизистая атрофируется, высыхает, что со временем вызовет значительный дискомфорт при дыхании. И это может быть необратимо.