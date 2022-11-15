Причины заложенности носа бывают разные, поэтому насморк насморку рознь. Если речь идёт об обычной простуде, обычно заложенность носа походит сразу по выздоровлении человека. Это нормально. Но так бывает не всегда: многие люди «плохо дышат» независимо от наличия простудного заболевания, а насморк у них переходит в хроническую форму. Как можно снять заложенность носа?
Как снять заложенность носа за одну минуту: советует остеопат
Оказывается, часто причину заложенности носа не в силах устранить капли и спреи, пишет novochag.ru
Почему спрей не помогает от заложенности носа?
При ударах в области лица, лба, при травмах носа нарушается отток крови от слизистой в носовых пазухах, происходит отек слизистой, который суживает носовые ходы. И традиционные методы лечения насморка здесь совершенно бесполезны. Нередко люди годами безрезультатно борются с хронической заложенностью носа и не могут понять, что с ними не так.
На самом деле, обычные средства и методы лечения не могут восстановить подвижность костей лица и, как следствие, уменьшить отек. Спреи создают эффект временного облегчения, но глобально проблему не решают, что еще хуже – вызывают привыкание. Люди в буквальном смысле «сидят» на спреях, которые в какой-то момент перестают приносить даже краткосрочное облегчение.
Как работает сосудосуживающий спрей?
В состав таких средств входят симпатомиметики. Они вызывают резкое сужение сосудов, из-за чего обескровливается слизистая. Ее отечность и объем резко уменьшаются – человек дышит легче. Как видите, ждать пролонгированного эффекта такого «лечения» бессмысленно. Рано или поздно организм выработает иммунитет, и средство вовсе перестанет помогать, тем временем слизистая атрофируется, высыхает, что со временем вызовет значительный дискомфорт при дыхании. И это может быть необратимо.
Через некоторое время человек просто принимает это как данность, привыкая к такому состоянию. От подобного симптома страдают люди, получавшие сильные удары в область носа, лба, скул, иногда неоднократные. Причем вы не обязательно помните об этих травмах, так как чаще всего они происходят в детском возрасте.
Хроническая заложенность носа и родовая травма
Какая здесь связь? Во время родов голова ребеночка сдавливается, в том числе и кости лица, что и становится причиной вышеописанных изменений. Как следствие, малыш громко сопит, что особенно явно слышно ночью, с трудом дышит носиком.
Почему дышать ртом вредно?
Многие люди с заложенностью носа годами могут жить с этим симптомом. Казалось бы, что такого?
На самом деле, природа не задумывала нас такими. Человек устроен так, чтобы дыхание осуществлялось исключительно через нос. Носовые пазухи имеют соответствующее строение: это фильтр, проходя через который, воздух смягчается, очищается, согревается.
Дыхание через рот требует напряжения мышц шеи и лица. Это также имеет свои негативные последствия: создаются условия, способствующие венозному застою и нарушению циркуляции крови в черепе. Сухой неочищенный воздух, попадая через рот в бронхи и легкие, чаще вызывает простудные заболевания.
Что делать, если заложен нос?
Конечно, выход есть всегда. Если присутствует хроническая заложенность носа, в первую очередь необходимо устранить последствия родовой или приобретенной травмы, то есть восстановить правильное положение и подвижность костей носовых пазух, чтобы слизистая избавилась от лишней жидкости, отечность спала и воздух поступал свободно.
Как избавиться от заложенности без лекарств?
Есть два весьма эффективных и проверенных способа, как облегчить носовое дыхание, не прибегая к помощи спреев.
Запомните эти два несложных упражнения
Поглаживание лба
Пальцами обеих рук поочередно проглаживайте лоб в направлении от переносицы вверх где-то до середины лба. Давление должно быть умеренным, но нажим должен присутствовать.
Поставьте локти на стол
Упритесь скулами в основание ладоней. Теперь медленно растягивайте скулы в стороны. Этот способ работает и при обычной простуде. Причем вы сразу почувствуете эффект: дыхание через нос значительно улучшится. Как вариант – согнуть указательные пальцы крючком и средними фалангами повторяющимися движениями растягивать скулы в стороны.