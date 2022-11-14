Печальная судьба: что получит Меган Маркл в случае развода с принцем Гарри

Если новости окажутся правдой, то Меган есть что терять. Коттедж герцогов Сассекских во Фрогморе, где они проживали до бегства в США, принадлежит королевской семье. И у Маркл тут нет никаких шансов.

Кроме того, по оценкам издания Forbes, состояние королевичей составляет около 88 миллиардов долларов. Но и эти финансы не достанутся герцогине.

Единственное, на что может претендовать Меган, – личные деньги Гарри. Но и тут – как договорятся.