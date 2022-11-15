Рак легких: семь ранних симптомов, которые часто пропускают

Рак легких входит в четверку самых смертельных видов этого заболевания и убивает как мужчин, так и женщин. Даже если вы никогда не курили, вы все равно можете оказаться в зоне риска – поэтому всем нам важно знать ранние признаки рака легких, ведь чем раньше начато лечение, тем больше шансов на успех.

Кашель с кровью

Кашель с кровью – это всегда плохой признак. Необязательно он сигнализирует о раке, но в любом случае стоит сразу же обратиться к врачу.

Боли в груди

Боль также может отдавать в плечо или спину, так что некоторые пациенты даже принимают ее за проявление болезней сердца. Но если боль усиливается при глубоком вдохе, во время кашля или смеха, стоит как можно скорее проверить состояние легких.

Постоянный кашель

Если кашель не проходит в течение трех недель и более, самое время обратиться к врачу: развивающаяся опухоль может раздражать органы дыхания, которые стараются буквально вытолкать посторонний объект.

Одышка

Еще один признак развивающегося рака легких – одышка, которая появляется после подъема по лестнице или недолгой прогулки. Появляется она из-за того, что опухоль частично блокирует дыхательные пути, а также из-за скопления жидкости в груди, которая давить на легкие и препятствует дыханию.

Чувство усталости

Повышенная утомляемость и постоянное чувство усталость – это повод как можно скорее обратиться к врачу. Это почти всегда признак того, что в организме происходят какие-то нежелательные процессы – в том числе и очень опасные. Если же чувство усталости сопровождается потерей веса и отсутствием аппетита, то вероятность того, что симптомы говорят о развивающемся раке легких, особенно высока.

Боли в теле неясного происхождения