Портал Limon.ee на страничке в Фейсбуке разыгрывает два билета на концерт рэпера Face, который состоится 25 ноября в таллиннском клубе CatHouse.
В Таллинне выступит рэпер Face: Limon.ee разыгрывает билеты на яркий концерт
В Таллинне выступит рэпер Face: Limon.ee разыгрывает билеты на яркий концерт
Неожиданный и краткий анонс нового концерта одиозного рэпера Face укладывается в такую фразу: FACE is bringing his art and presence to light up the darkness. Even if just for a moment (FACE дарит свое искусство и присутствие, чтобы осветить тьму. Пусть даже на мгновение).
Face – настоящий герой современного рэпа, чья фирменная читка остается где-то глубоко в сознании и уже никогда не забывается.
Ранее Иван Дремин любил литературу и держался в стороне от сверстников. Теперь же каждое выступление амбициозного артиста – это энергетический взрыв и мощный выброс адреналина.
Вас ждет что-то новое и искреннее 25-го ноября в концертном клубе CatHouse. Участвуйте в розыгрыше в нашем Фейсбуке, и пусть вам улыбнется удача!
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