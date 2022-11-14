В Таллинне выступит рэпер Face: Limon.ee разыгрывает билеты на яркий концерт

Неожиданный и краткий анонс нового концерта одиозного рэпера Face укладывается в такую фразу: FACE is bringing his art and presence to light up the darkness. Even if just for a moment (FACE дарит свое искусство и присутствие, чтобы осветить тьму. Пусть даже на мгновение).

Face – настоящий герой современного рэпа, чья фирменная читка остается где-то глубоко в сознании и уже никогда не забывается.

Рэпер Face Фото: Промо

Ранее Иван Дремин любил литературу и держался в стороне от сверстников. Теперь же каждое выступление амбициозного артиста – это энергетический взрыв и мощный выброс адреналина.