Уволенный из Русского театра Филипп Лось – Ксении Собчак: «Все мои дальнейшие планы связаны с Эстонией»

Филипп Лось – театральный режиссер, 55 лет, москвич. В 2017 году выиграл конкурс на должность художественного руководителя Русского театра в Эстонии, в Таллинне. С осени 2022 года трудовые отношения с режиссером Филиппом Лосем завершены. Решение об увольнении было принято 12 сентября.

Гламурная теле-и радиоведущая Ксения Собчак поговорила с Лосем об увольнении, его позиции и планах на будущее.

«Я подчеркнул, что все мои дальнейшие планы связаны с Эстонией. Я не предполагаю Эстонию покидать, я предполагаю, что дальше буду искать работу и работать в Эстонии. Я подтвердил свои намерения, которые соответствуют виду на жительство»,– заверил Лось Собчак.

Также Лось рассказал, что планирует продолжить работу в Европе.

«У меня есть контакты и задумки в Литве, где я уже ставил спектакли, а также в Польше, Чехии, Болгарии», – добавил российский режиссер.

«В Эстонии я не разочаровался. Наверное, я трезвее буду смотреть на какие-то свои возможности и на каких-то людей, с которыми я считал свои отношения абсолютно искренними и безоблачными. В ком-то я разочаровался, а кто-то меня восхитит и поддержал», – сказал Лось, добавив, что в его жизни есть люди, ради которых он хотел бы оставаться в Эстонии.