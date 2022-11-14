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ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Виртуальный поцелуй и море подарков: «Народное Радио» собрало своих слушателей в нарвском кинотеатре Apollo

Limon.ee
Виртуальный поцелуй и море подарков: «Народное Радио» собрало своих слушателей в нарвском кинотеатре Apollo
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11 ноября в нарвском кинотеатре Apollo Astri состоялся специальный кинопоказ. «Народное Радио» собрало своих слушателей с Северо-Востока на показ фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда»!

Отметим, что одна пара не только не скрывала чувств друг к другу на публике, но и послала виртуальный поцелуй всем слушателям Народного радио!

Перед сеансом диджеи «Народного Радио» Борис Горский и Алексей Исаченко разыграли подарки.

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