Как сообщает портал Press.lv, жительница Латвии Санта поделилась в Twitter фотографией своего места в самолете Ryanair. И шутливо написала, что просто выиграла в лотерею.
ФОТО ⟩ Джекпот: жительница Латвии показала, как ее разместили в самолете Ryanair
В комментариях люди стали рассказывать об их опыте перелета бюджетными авиалиниями и шутить над везением Санты:
«Я думал, что туда сажают только тех, кто не умеет себя вести!» – смеялись люди.
«Включено ли в это предложение посещение кабины пилота?»
«Места для ног больше, чем обычно. Отличное сиденье. Рад, что у победителей лотереи лучшие места».
«Я со своими 180 см роста была бы в восторге. Счастливица!»
В народе полет лоукостером часто ассоциируется с поездкой на маршрутке.
«Я однажды порадовалась просто тому, что попала в очередь к трапу. Но так замерзла, пока стояла, что потом считала минуты до окончания полета», – делится своим опытом Рита.
«У меня как-то замерз правый бок у дверей», – рассказал Александр.
А вы понимаете, где досталось место счастливой пассажирке? Смотрите фото ниже!
Vinnēju ryanair loterijā. #LuxuryTravel #luxurylifestyle #flex pic.twitter.com/aOjXXlhWpU— Santa Bē (@santa_be) November 4, 2022