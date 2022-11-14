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ФОТО ⟩ Джекпот: жительница Латвии показала, как ее разместили в самолете Ryanair

Limon.ee
Джекпот: жительница Латвии показала, как ее разместили в самолете Ryanair
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Самолет Ryanair
Самолет Ryanair Фото: Patryk Kosmider/Shutterstock

Как сообщает портал Press.lv, жительница Латвии Санта поделилась в Twitter фотографией своего места в самолете Ryanair. И шутливо написала, что просто выиграла в лотерею.

В комментариях люди стали рассказывать об их опыте перелета бюджетными авиалиниями и шутить над везением Санты:

«Я думал, что туда сажают только тех, кто не умеет себя вести!» – смеялись люди.

«Включено ли в это предложение посещение кабины пилота?»

«Места для ног больше, чем обычно. Отличное сиденье. Рад, что у победителей лотереи лучшие места».

«Я со своими 180 см роста была бы в восторге. Счастливица!»

В народе полет лоукостером часто ассоциируется с поездкой на маршрутке.

«Я однажды порадовалась просто тому, что попала в очередь к трапу. Но так замерзла, пока стояла, что потом считала минуты до окончания полета», – делится своим опытом Рита.

«У меня как-то замерз правый бок у дверей», – рассказал Александр.

А вы понимаете, где досталось место счастливой пассажирке? Смотрите фото ниже! 

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