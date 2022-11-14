К одиночеству и безденежью: почему нельзя вешать вещи на двери и спинку стула

Очень часто, возвращаясь домой, люди, снимая с себя одежду, вешают ее на спинку стула, не имея времени или желания повесить или сложить ее в шкаф. Однако наши предки верили, что вещам – не место на спинке стула или даже на двери. Существуют как мистические, так и практические причины таких поверий.

Одна из примет гласит, что одежда на спинке стула – к безденежью. Более того, если подобное явление имело место в доме, где живет незамужняя девушка, это сулило ей одиночество и отсутствие женихов.

Если же смотреть на эту примету с практической точки зрения, то одежда на стуле имеет свойство накапливаться. Люди оставляют ее там, потому что не видят смысла отправлять ее обратно на полку в шкаф, где все вещи чистые и выглаженные. Но и в стирку ее относить как-то рановато. Со временем футболка и джинсы, которые «еще раз наденутся», перерастают в гору вещей. Выглядит это неряшливо и создает дополнительный беспорядок в доме.

Чтобы избежать подобного, можно в шкафу выделить полку именно для тех вещей, которые скоро снова будут использоваться, а стул убрать с привычного места. Со временем привычка развешивать одежду на спинке пройдет сама собой.

Также вещи, грудой сложенные или повешенные на спинку стула, все равно будут выглядеть мятыми и с заломами, а поэтому придется снова доставать утюг и гладить их.

Очень не рекомендуется вешать на спинку деловые костюмы, поскольку это может испортить форму пиджака.

Одежда на двери шкафа или межкомнатных дверях тоже сулит неприятности. Существует примета, что это – к разлуке с родными и близкими и дальней дороге, причем причины таких поездок не всегда могут быть приятными.