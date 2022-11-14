«Мы не друзья»: Седокова о Меладзе и перезапуске хита «ВИА Гра», который так любит Тимма

Популярная певица Анна Седокова выпустила новую версию песни Константина Меладзе «Не оставляй меня, любимый», которую исполняла еще в составе группы «ВИА Гра», пишет RUS TVNET.
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На своей Instagram-странице Анна Седокова постаралась ответить на самые популярные вопросы. Конечно, не обошлось и без вопроса о правах на песню.
«Права на песню остались у автора. Они не могут мне принадлежать. Я ее не написала. Но я могу ее исполнять. Могу снимать на нее видео. Как я решилась? У меня была старая почта Константина. Я выпила бокал вина и дрожащей рукой отправила несколько предложений. Он ответил положительно и отправил мне контакты людей, чтобы связаться по правам. Мы не друзья. Мы не враги. Мы никто», – написала Анна.
Седокова объяснила, что эта версия песни создавалась почти год. Она сделала больше 10 вариантов аранжировок. Были бесконечные правки. Песня наконец-то готова и уже ротируется в радиоэфирах.
«Сейчас у меня разные чувства. Еще болит, правда. Наверное, нужно с ней выйти на сцену и спеть с залом. Тогда пройдет... Я хочу сказать спасибо всем, кто был частью той моей жизни. Спасибо, что были. Спасибо, что бросили. Иначе я бы никогда не стала тем, кем я есть сейчас», – подытожила Анна.
«Не оставляй меня, любимый» – это одна из любимых песен мужа Анны Яниса Тиммы.
В 2021 году Янис Тимма съездил в родной дом в Краславе. Он рассказал, что нашел там старую кассету с песней, которую исполняет его жена Анна Седокова. По его словам, эта кассета пролежала в магнитофоне 15 лет.
«Ребята, говорю вам правду. Я даже не знаю, как это объяснить, как это возможно и так далее… Просто посмотрите это видео. Узнаете исполнителя, песню? Этой кассете более 15 лет. Никто не пользовался этим магнитофоном, он стоял в моей комнате. Никто не жил там до и после меня. Все, что находится в этой комнате – только мое», – написал он в своем Instagram.
«У меня около 10-15 кассет, но я включил именно эту кассету и эту песню. Специально найти ее было практически невозможно. Но она была там и ждала меня. Я просто хочу сказать, что никогда не знаешь, что преподнесет тебе жизнь. И чего ожидать. Я люблю тебя, моя женушка, до луны и обратно. Нет ничего невозможного. Это правда», – отметил Тимма.
Согласно последним сторис, Анна Седокова находится в Дубае без мужа и детей. Исполнительница регулярно показывает в сторис, как ее муж – латвийский баскетболист Янис Тимма – и сын Гектор проводят время вместе.