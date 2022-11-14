«Мы не друзья»: Седокова о Меладзе и перезапуске хита «ВИА Гра», который так любит Тимма

На своей Instagram-странице Анна Седокова постаралась ответить на самые популярные вопросы. Конечно, не обошлось и без вопроса о правах на песню.

«Права на песню остались у автора. Они не могут мне принадлежать. Я ее не написала. Но я могу ее исполнять. Могу снимать на нее видео. Как я решилась? У меня была старая почта Константина. Я выпила бокал вина и дрожащей рукой отправила несколько предложений. Он ответил положительно и отправил мне контакты людей, чтобы связаться по правам. Мы не друзья. Мы не враги. Мы никто», – написала Анна.

Седокова объяснила, что эта версия песни создавалась почти год. Она сделала больше 10 вариантов аранжировок. Были бесконечные правки. Песня наконец-то готова и уже ротируется в радиоэфирах.

«Сейчас у меня разные чувства. Еще болит, правда. Наверное, нужно с ней выйти на сцену и спеть с залом. Тогда пройдет... Я хочу сказать спасибо всем, кто был частью той моей жизни. Спасибо, что были. Спасибо, что бросили. Иначе я бы никогда не стала тем, кем я есть сейчас», – подытожила Анна.

«Не оставляй меня, любимый» – это одна из любимых песен мужа Анны Яниса Тиммы.