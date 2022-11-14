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Ирина Шейк и Брэдли Купер планируют второго ребенка

Limon.ee
Ирина Шейк и Брэдли Купер планируют второго ребенка
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Ирина Шейк и Бредли Купер.
Ирина Шейк и Бредли Купер. Фото: RW/MediaPunch via www.imago-images.de

Ирина Шейк и Брэдли Купер, у которых есть общая дочь Лея, планируют второго ребенка. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник из окружения пары, пишет Сплетник.

«Он готов к пополнению в семье. Сейчас [Ирина] старается забеременеть», – сообщил инсайдер.

При этом он отметил, что о браке вряд ли идет речь, поскольку Брэдли после первого неудачного опыта с актрисой Дженнифер Эспозито его не приемлет. Однако с Ириной у него прекрасные отношения, знаменитости наслаждаются обществом друг друга.

Напомним, что Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались в 2019 году после четырех лет отношений. Недавно в сети заговорили о том, что их роман возобновился – звезды стали проводить много времени вместе, причем не только с дочерью, но и вдвоем. На днях папарацци засняли их во время романтической прогулки в Нью-Йорке.

При этом многие интернет-пользователи уверены, что желание зачать второго ребенка – единственная цель воссоединения актера и супермодели. Судя по заявлениям инсайдеров, эти предположения небезосновательны.

Ранее Брэдли Куперу приписывали роман с помощницей Хиллари Клинтон Хумой Абедин, однако эти слухи не подтвердились.

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